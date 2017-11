Irene Montero señala a los independentistas y al PP como culpables de que Barcelona no vaya a ser la sede de la EMA

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha asegurado este martes que es "evidente" que tanto la declaración unilateral de independencia por parte del Generalitat como la aplicación del artículo 155 y el "autoritarismo del PP" han influido negativamente en la decisión de la Unión Europa de no ubicar la sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) en Barcelona.

"A mi me apena y a mi grupo también que la imagen de España y Cataluña se vea tan dañada por la actitud irresponsable de unos políticos que no saben escuchar. No hace falta saber si están o no al mismo nivel para saber que eso ha influido en esa decisión", ha afirmado, al ser preguntada sobre el peso que, a su juicio, se ha dado al comportamiento de cada una de las partes que señala como responsables.