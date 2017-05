Investigado por vender por internet una serpiente pitón que llegó muerta

La Guardia Civil investiga a una persona que vendió por internet una serpiente pitón a un vecino de Alcaudete (Jaén) y que la remitió en una caja sin ventilación, por lo que cuando llegó a su destino el reptil estaba muerto.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil localizó al vendedor en la localidad barcelonesa de San Feliu Codines. En las investigaciones han comprobado que la empresa que realizó el envío del paquete no conocía que llevaban un animal y de haberlo sabido no hubieran realizado el porte ya que no prestan servicio de transporte de animales.