Ignacio González sobre Aguirre: es "una hija de puta" que "sabe que está muerta" pero que "necesita el servicio"

De Rajoy dijo que es "un hijo de puta del que no se puede fiar". "Rajoy quiere superar a Franco en la presidencia del Gobierno", añadió

En un momento dado, González asegura que Aguirre es una "hija de puta". "Yo no sé si es una hija de puta, o es que ha perdido la cabeza hace tiempo, pero lo único que te trae ya son problemas. Va largando por ahí. Y por eso hace mucho tiempo que no hablo con ella", le responde Zaplana.

El expresidente madrileño le cuenta que ella le llamó dos veces "histérica" por una información de prensa sobre presuntas corruptelas en el PP de Madrid, pero que "le mandó a tomar por culo" porque él "ya no se dedicaba a eso". "Me dijo que saliera, pero yo le dije que saliera ella y que dijera lo que saliera de los huevos", añadió.

En la segunda llamada, según sigue confesando González, Aguirre le pide que le aconsejara para que recomendar al concejal madrileña Íñigo Henríquez de Luna presentarse o no a la presidenta del PP de Madrid, que finalmente ganó por abrumadora mayoría la actual presidenta regional, Cristina Cifuentes y en la que el edil no concurrió finalmente.

"Me dijo que Íñigo quería presentarse al Congreso de Madrid y me preguntó cómo lo veía. Yo le respondí que si no se lo habían trabajado nada, era como el que tiene una tía en Alcalá. A ella lo que le preocupaba es que dijeran que (Henríquez de Luna) era el Manolo Cobo suyo y le iban a echar a ella la culpa. Yo le comenté a Esperanza que no tenía ni puta idea porque estaba fuera, pero me había llegado que ya había malestar con Cristina y su gente. Entonces me llama Íñigo para tomar un café conmigo", manifiesta.