El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido este jueves que las mociones de censura contra el PP que han impulsado en la Asamblea de Madrid y el Congreso de los Diputados sirven para señalar "públicamente las vergüenzas" del PP y ha considerado que en el debate de este jueves se están retratando "como una fuerza política autoritaria de extrema derecha del pasado, que se define con dos palabras robar y mentir".

Y es que ha defendido que "lo del PP no es normal". "No es normal la manipulación del Reglamento, no es normal los casos de corrupción que tocan a la presidenta de la Comunidad y del presidente del Gobierno, no es normal la utilización de la presidenta de la Cámara legislatura para hacer trampas", ha insistido Iglesias, quien ha considerado que "hoy se ha revelado que el PP representa el pasado de mentira y de corrupción y que hace falta construir un futuro todos juntos".