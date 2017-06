El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha avisado a Mariano Rajoy de que pasará a la historia como "el presidente de la corrupción" y ha explicado que la moción de censura que debate este martes el Congreso tiene como objetivo "juzgar una época" en la que el PP representa, según ha reprochado, "lo malo conocido y el miedo".

Iglesias ha utilizado la gestión de los ayuntamientos gobernados por Podemos y sus socios como ejemplo de que "se puede gobernar de otra forma "más eficiente y más moderna". "Seguro que haremos algunas cosas mal, pero nosotros no robamos", ha ofrecido.

Según ha lamentado, "no es normal" que el partido que sostiene al gobierno haya acudido a las elecciones "financiado ilegalmente", que todos sus tesoreros menos uno estén siendo investigados por corrupción o que el presidente envíe mensajes de ánimo a corruptos. "Podemos no estar ideológicamente de acuerdo, pero no es normal", ha sostenido después de repasar los números del Congreso para evidenciar que "si hubiera voluntad política" el PP "mañana podría estar fuera del Gobierno".