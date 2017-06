Iglesias, sobre la moción de censura a Rajoy: "Mientras el PP parasite las instituciones, la democracia está en riesgo"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha justificado este sábado la moción de censura presentada en las Cortes Generales por Unidos Podemos contra el Gobierno de Mariano Rajoy, ya que, según ha advertido, "mientras el PP parasite las instituciones, nuestra democracia está en riesgo".

Sin embargo, "nosotros estamos en el Parlamento para decir que no es normal que aumente el patrimonio de las sicav al tiempo que España es el segundo país de la UE donde más ha crecido la desigualdad; que no es normal tener la segunda tasa de paro más grande de la UE, que un tercio de la población asalariada de España esté cobrando menos de 1.000 euros" o "que quieran convertir nuestra patria en una periferia de Europa sin Estado de bienestar ni dignidad para sus trabajadores", según ha abundado Iglesias, que también ha aseverado que tampoco es normal "que se privatice la educación y la sanidad públicas, que se estén privatizando empresas estratégicas y entregando a pedazos el país a fondos de inversión extranjeros".

"No tenemos miedo al PP, por eso presentamos una moción de censura", ha resumido Iglesias, que también ha defendido que en Podemos "no mentimos aunque digamos verdades incómodas", y que a ellos "no" les "compra el PP, y eso no lo pueden decir el resto de fuerzas" políticas.