Iglesias se distancia de la consulta de Puigdemont sobre la independencia de Cataluña: "No es un referéndum aceptable"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha querido dejar claro este martes que aunque la consulta que prepara la Generalitat de Cataluña sobre la independencia "puede ser un ejercicio legítimo" para expresar políticamente "un deseo", "no es un referéndum aceptable" ya que para ser "serio y viable" debe ser legal y pactado.

"Eso no será un referéndum legal, ni verificable, ni servirá para ejercer el derecho a decidir. Puede ser una manifestación legítima que no se debe criminalizar, pero no un referéndum legal", ha asegurado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.