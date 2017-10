Iglesias pide a la Generaliat que renuncie a la declaración unilateral: "Sería la peor decisión que podría tomar"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha realizado este viernes un llamamiento expreso a la Generalitat de Cataluña para que renuncie a la declaración unilateral de independencia (DUI) y no "facilite el marco de argumentarios" que, a su juicio, llevarán al Gobierno a suspender la autonomía de Cataluña o incluso declarar el estado de excepción.

El partido morado ya anunció que no reconocería un DUI por parte de la Generalitat al considerar que el referéndum del 1 de octubre no tuvo garantías jurídica. No obstante, hasta ahora se había centrado en denunciar la actitud "autoritaria y violenta" del Gobierno, sobre el que descargaba prácticamente toda la responsabilidad de la escalada de tensión en Cataluña.