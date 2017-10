Iglesias dice que Fachin y los anticapitalistas están "políticamente fuera de Podemos" por su postura ante la DUI

Cree que la posición de la dirección de Podem está "más cerca de otras opciones políticas" que de Podemos

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado este lunes que el sector anticapitalista, en el que se ubica el líder de su marca en Cataluña, Albano Dante Fachin, y gran parte de la dirección de Podem, está "políticamente fuera de Podemos" por reconocer en un comunicado este domingo la "nueva república catalana". No obstante, ha señalado que tendrán que ser los órganos del partido los que decidan cómo proceder.

Iglesias mantiene desde hace meses una gran disputa con Fachin, no sólo por sus guiños al independentismo, sino también por su rechazo a la alianza con los 'comuns', que ahora deberán decidir los inscritos catalanes tras la decisión de la dirección estatal de pasar por encima de la cúpula autonómica y tomar las riendas, convocando una consulta.

No obstante, el líder de Podemos ha evitado adelantar un posible cese de Fachin, y ha dejado esta decisión en manos del propio secretario general autonómico. "Esa decisión no me corresponde tomarla a mí", ha afirmado.