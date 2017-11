Iceta solo reeditaría un tripartito si no es "para prolongar el proceso" soberanista

Lo explica en un libro del periodista Raúl Montilla que repasa su trayectoria

Sobre Pedro Sánchez, Iceta rememora el famoso 'no es no' a la investidura de Mariano Rajoy, que llevó al PSC a romper la disciplina de voto con el PSOE, un episodio que Iceta espera que no vuelva a repetirse, aunque no puede descartarlo.