Iceta ofrece un "viaje a la reconciliación" y una Cataluña sin vencedores ni vencidos

Miquel Iceta insiste en que no pactará con los partidos independentistas ni con quienes "no quieren mover nada". Además recalca que cualquier propuesta que se haga para mejorar la situación en Cataluña debe garantizar la seguridad para las empresas que desarrollen allí su actividad económica.

En el XXII Encuentro de Economía en S'Agaró, Iceta ha asegurado que el proceso independentista ha provocado un " desastre económico ", y ha considerado que cualquier propuesta para relanzar la economía catalana deber partir del objetivo de que Cataluña vuelva a ser un lugar seguro para desarrollar actividades económicas y vuelva la confianza, para lo que ha considerado indispensable que no ganen los partidos independentistas.

"Tenemos que conseguir que los responsables de este descrédito no tengan la oportunidad de volver a gobernar para que no puedan volver a engañarnos y no nos vuelvan a llevar al desastre", ha manifestado.