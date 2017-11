Iceta presume de su capacidad de unir y recalca que no hará presidente a un independentista: "No se puede ser más claro"

El candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta, ha reiterado este miércoles que no tiene intención de "hacer a ningún independentista" jefe del Ejecutivo catalán tras las elecciones catalanas del 21 de diciembre: "No se puede ser más claro", ha señalado acerca de la posibilidad de que los socialistas catalanes faciliten un Gobierno a favor de la secesión de Cataluña.

"He demostrado que soy capaz de unir antes las elecciones", ha aseverado, lamentando que "todo el mundo" hable de la necesidad de diálogo en Cataluña y, sin embargo, en las listas ponga "a los suyos". "Yo hablo de diálogo y he conseguido que vengan otros porque hemos hecho esfuerzo de diálogo entre nosotros", ha recalcado.

Ante la desconfianza de Ciudadanos por los pactos electorales del PSC, Iceta ha declarado que no hará a "ningún independentista presidente de la Generalitat", incidiendo en que "no se puede ser más claro". "Comprendo que igual es una frase muy larga para algunos", ha manifestado en tono irónico.

Por otro lado, preguntado si confía en el compromiso del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en abrir un debate para abordar una reforma constitucional, el líder del PSC ha aclarado que no tiene motivos para "dudar": "No tengo motivos para dudar de la palabra del presidente del Gobierno", ha recalcado.

Eso sí, ha subrayado que "el PP siempre ha llegado el último a todo", en alusión a cuestiones como el divorcio, el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo. En esta línea, ha añadido: "No me extraña que no vayan a ser activistas en este terreno, pero no tengo motivos para dudar".