Iceta quiere en libertad a los encarcelados para una campaña "lo más normal posible"

Defiende hablar con todos los partidos para "una solución lo más estable posible"

Ha declinado valorar la investigación de la Guardia Civil a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por su vinculación con el referéndum del 1 de octubre, y ha afirmado: "Tenemos que conseguir en Catalunya que la crónica política no sea una crónica de tribunales".

Preguntado por pactos postelectorales, ha reiterado que no hará presidente a ningún candidato independentista, aunque aboga por hablar con todos los partidos para encontrar "una solución lo más estable posible".

Preguntado por la petición de la candidata Inés Arrimadas de que el PSC apoye a Cs si es el no independentista más votado, ha respondido que "la que piensa todo el rato en escaños es ella; si no, no hablaría todo todo el rato de esto".