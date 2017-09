Iceta alerta de insultos a alcaldes del PSC tras el llamamiento de Puigdemont

Parlon y Collboni reivindican que los ayuntamientos no colaboren en el 1-O "ilegal"

También ha leído una amenaza de muerte que ha recibido el alcalde de Bagà (Barcelona) y un mensaje que le han enviado a Núria Parlon que dice: "Charnega de mierda no os queremos en Cataluña. Iros de aquí, moríos de hambre".

También ha dicho que ve muy extraño que el Govern pida colaboración a los alcaldes cuando dispone de locales propios de sobra para celebrar la votación ilegal que pretende, y ha dicho que el referéndum que propone "está trucado: Y nosotros no queremos jugar a un juego trucado como éste".

Iceta ha recordado que por mucho que los independentistas quieran hacer creer que son la mayoría, hay 192 gobiernos municipales en los que vive el 65% de la población catalana y en los que participa el PSC: "Parecía que el PSC no existía y ahí estamos, al lado de tantos y tantos ciudadanos para protegerles".

Además, ha criticado al Govern por quejarse de las querellas y las sentencias de los tribunales con el 1-O: "Si has decidido saltarte la ley, ten la dignidad de no quejarte y acusar a los alcaldes del PSC, porque ellos no han cometido ningún delito".