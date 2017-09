Iceta: "Lo que pase el domingo no da un mandato para una declaración unilateral de independencia"

Hace un llamamiento a los socialistas para que no participen "en la jornada del 1 de octubre"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado este viernes sobre el referéndum convocado por la Generalitat que "lo que pase el domingo no da pie a una y otra actitud del Gobierno de Cataluña, no da un mandato para una declaración unilateral de independencia".

Iceta ha hecho estas declaraciones a los medios antes de participar en Lleida en un encuentro con alcaldes y cargos de su partido y ha vuelto a pedir a los socialistas que no acudan a votar: "Llamamos a no participar el 1 de octubre porque consideramos que no se dan las garantías para una votación democrática".