Iceta asegura que le gustaría tener a Domènech de "aliado" porque es un "hombre sólido"

El candidato del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta, ha afirmado este martes que le gustaría tener como "aliado" al candidato de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, al que considera "un hombre sólido", aunque el dirigente socialista recela de la formación de su rival en las elecciones catalanas.

"Me gustaría tenerlo de aliado, pero no se si lo tendré", ha dicho Iceta en una entrevista a Onda Cero recogida por Europa Press y durante una ronda en la que tenía que describir a sus contrincantes en los comicios del 21-D con una palabra. Iceta ha calificado a Puigdemont (JuntsxCat) de "temerario", a Inés Arrimadas (Ciudadanos) de "valiente", y a Junqueras (ERC) de "taimado pero sin connotación negativa", ha precisado.

Durante la entrevista, Iceta ha hecho referencia a su distanciamiento con la compañera de formación de Domènech y alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tras la ruptura de acuerdo de gobierno con los socialistas en el Consistorio de la capital catalana, y ha reconocido que no se hablan desde entonces.

En ese sentido, Iceta no ha querido aventurar un posible pacto con los 'comuns' de Colau tras las elecciones catalanas. "No me atrevo a hacer ningún diagnóstico, porque en los hechos Colau siempre ha sido un poco seguidista de los independentistas", según el candidato socialista, que se ha postulado como el "mejor presidente" que podría tener la Generalitat.