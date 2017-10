Iceta pide a Puigdemont dejar claro que "el Parlament no ha declarado la independencia"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha instado este martes al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a dejar claro que el Parlament no ha declarado la independencia y que, por tanto, no es posible pedir que se suspendan los efectos de tal decisión.

En su intervención en el pleno del Parlament, ha asegurado que la comparecencia de Puigdemont ha sido muy ambigua porque "no se puede suspender una declaración que no se ha hecho", y ha alertado de que el aplazamiento 'sine die' de la declaración de independencia de Cataluña solo ahonda la incertidumbre entre los catalanes y las empresas, según él.

También ha dicho que la votación del 1 de octubre no fue un referéndum y que del resultado no puede desprenderse un mandado democrático de los ciudadanos: "El 38,47% no es el pueblo de Cataluña y una minoría no puede imponerse a la mayoría", ha repetido en varios idiomas.