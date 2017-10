Iceta (PSC): "Los socialistas catalanes defenderemos siempre la integridad territorial" de España

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha garantizado este martes que los socialistas catalanes y el conjunto del socialismo español defenderán "siempre la integridad territorial y la soberanía que reside en el conjunto del pueblo español".

"Cataluña es hoy la única Comunidad Autónoma que está regida por un Estatuto que no fue ni el que sus ciudadanos ni su Parlamento quisieron", una "anomalía" que, bajo su punto de vista, sólo puede corregirse con un pacto que culmine en un referéndum en el que los ciudadanos puedan aceptar o rechazar un nuevo acuerdo. "Referéndumestatutario, referéndum constitucional, o consulta en los términos en que se acuerde", ha añadido.

Iceta ha emplazado a los partidos --y en particular a PP, PSOE y Ciudadanos que han pactado la aplicación del artículo 155 de la Constitución-- a trabajar en un Pacto de Estado por Cataluña porque no deberían resignarse a que sus acuerdos en este asunto se limiten al 155, que "si bien permite el retorno a la legalidad no resuelve el tema de fondo".