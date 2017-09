Iceta (PSC): "No hay ningún proyecto político que justifique dividir nuestro pueblo"

EUROPA PRESS

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha alertado este viernes de que no se pueden utilizar de parte las instituciones catalanas porque son de toda la ciudadanía, sea o no independentista: "No hay ningún proyecto político que justifique dividir por mitades nuestro pueblo".

En un apunte en su videoblog recogido por Europa Press, ha destacado que la próxima semana "el engaño de la mayoría independentista finalmente verá la luz", teniendo en cuenta que previsiblemente se aprobará la ley del referéndum en el pleno del Parlament que empieza el miércoles.

Iceta ha criticado que JxSí y la CUP quieran aprobar la ley que debe dar cobertura legal al referéndum solo tres semanas antes de que se celebre, y que pretendan crear una nueva legislación catalana a través de la ley de transitoriedad por mayoría absoluta, ha dicho.

"Para modificar el Estatut hacen falta dos tercios del Parlament y, para 'petárselo' del todo, solo una mayoría absoluta", ha lamentado, y ha añadido que ningún proyecto político justifica la vulneración de los mecanismos parlamentarios.

También ha subrayado que el proyecto independentista no lleva a "ninguna parte" y que el mejor camino es un gran acuerdo constitucional que represente a la mayoría de la gente.

Este acuerdo debe producir "más autonomía, mejor financiación y una España federal" que mejore el encaje de Catalunya en toda España, ha reivindicado.

A su juicio, "la comedia de embrollos" de los independentistas no produce ningún beneficio para el autogobierno catalán ni los ciudadanos, y solo produce quebraderos de cabeza y tensión institucional.