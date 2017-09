Iceta (PSC) consideraría "un disparate" la declaración unilateral de independencia

Dice que el PP "empieza a entender" que la única respuesta no puede ser pedir que cumpla la ley

Tras apuntar que los poderes del Estado impedirán el 1-O, ha asegurado que el PP "empieza a entender que la única respuesta a la situación actual no puede ser el 'no' sistemático y que sólo con cumplir la ley es suficiente", y que un indicio de eso es que hayan votado a favor de crear la comisión parlamentaria propuesta por el líder del PSOE, Pedro Sánchez.

También ha dejado claro que no reconocerán la legitimidad del 1-O ni su resultado y que recurrirán donde sea necesario en defensa de las instituciones catalanas y los derechos de todos: "No pueden sustituir el Parlament votado por la ciudadanía por un Parlament de la República del que no formaríamos parte los que no somos partidarios".