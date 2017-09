Iceta llama a catalanes y Colau a no participar en el simulacro de referéndum que será excusa para la independencia

Pide a Junqueras que "no mientan más" porque no es verdad que mañana vaya a "caer Rajoy", porque sólo se le "derrotará" en elecciones generales

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha realizado un llamamiento a los catalanes a no participar en "el simulacro de referéndum" de este domingo porque se pretende utilizar, "pase lo que pase, como pretexto para declarar unilateralmente la independencia". Además, ha dicho a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que lo que se pregunta mañana "no es para votar en blanco", y ha emplazado al vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, a "no mentir" porque con este supuesto referéndum "no caerá Rajoy".

Además, ha señalado que "demasiados socialistas cayeron en la dictadura en la lucha contra la dictadora como para otorgar el nombre de referéndum o de elecciones o de democracia a quien no lo es". "Pedimos a los ciudadanos de Cataluña que no participen en esa convocatoria para no atribuirle un valor que no tiene, no solo porque no sea ilegal, sino porque se pretende deshacer un empate por la mínima, en una operación política diseñada por los independentistas para que en Cataluña haya ganadores y perdedores, vencedores y vencidos", ha añadido.