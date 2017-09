El ex gerente del Ibisec corrobora que la adjudicación del contrato de la Ópera a Calatrava fue una imposición

El ex gerente del Ibisec durante el segundo Govern de Jaume Matas ha corroborado este martes que el contenido del contrato para la ópera de Palma vino "impuesto" porque "se tenía que adjudicar" al arquitecto Santiago Calatrava.

La fiscal, Laura Pellón, ha preguntado al ex gerente si todo el expediente fue "un formalismo para vestir un acuerdo previamente adoptado", a lo que el testigo ha respondido afirmativamente. "Ya estaba acordado", ha apostillado.

En cuanto al precio --1,2 millones de euros por el diseño del proyecto--, ha detallado que venía especificado en el acuerdo del Consell de Govern. "Me dijeron que era el precio que tenía que incluir", ha dicho.

En este sentido, el ex gerente del Ibisec ha señalado que hubo "prisas". "Se me insistía en que aquello pudiese llegar a la adjudicación lo más rápido posible", ha narrado. Eso le provocó "cierta inseguridad".

Asimismo, ha declarado que aunque manifestó su oposición, él "no era la pieza imprescindible" para la tramitación. "No me quedaba otra", ha enfatizado.