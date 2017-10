Ibarra insta al PSOE a apoyar al Gobierno frente a los independentistas catalanes

Insta al PSOE y a sus dirigentes a "no reprobar al Gobierno y sí a los independentistas"

Por lo tanto, ha instado al Partido Socialista y a sus dirigentes a "no reprobar al Gobierno y sí a los independentistas y dar estabilidad al Estado", que lo ha tildado de "inestable, no solo por la minoría parlamentaria, sino además, porque no tiene aprobado los Presupuestos Generales del Estado, puesto que no es capaz".