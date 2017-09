IU recrimina a Revilla que "presta más atención a su carrera televisiva que a sus responsabilidades"

Izquierda Unida de Cantabria considera que el presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, "está haciendo una dejación de funciones" como jefe del Gobierno "al prestar más atención a su carrera televisiva que a sus responsabilidades en el Ejecutivo regional", tras su reciente fichaje por el programa de televisión 'El Hormiguero'.

"Nos repite hasta la saciedad que no sabe si repetirá como candidato porque dice estar cansado pero no tiene inconveniente en viajar cual Willy Fog, ya sea para dar un sermón que no practica en Cantabria o para bromear con dos muñecos de trapo", ha recriminado Martínez.