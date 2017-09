IU no llamará a participar pero no tomará medidas contra compañeros que a título individual voten en el referéndum

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha informado este lunes que su organización no va a participar en el referéndum de independencia del próximo 1 de octubre en Cataluña, ni llamará a participar en la consulta. Aunque ha desvelado que internamente no se tomarán medidas contra quienes decidan votar.

"La posición la tendremos que debatir el próximo 23 de septiembre, eso no quiere decir que no tengamos una posición", ha señalado Garzón, quien ha apuntado a que IU no es independentista sino que aboga por el cambio de sistema político hacia uno de carácter federal y republicano, si bien ha defendido el derecho a decidir como uno de los mecanismos para solucionar la cuestión catalana.

El dirigente ha avanzado que si algún compañero a titulo individual quiere participar "es algo que le compete" a ellos, y ha desvelado que internamente no se tomarán medidas contra quienes participen. No obstante ha señalado que desde IU no se promoverá la participación en el 1-O: "creemos que este referéndum, si se llega a producir, no va a solucionar nada, por lo tanto no llamaremos a la participación como organización".