Homs (PDeCAT): "El martes iré al Congreso con la cabeza bien alta y no les pediré perdón"

Rigau afirma que el 9N fue una semilla que posibilitará el referéndum

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs, ha asegurado este sábado que tiene intención de presentarse en el Congreso la próxima semana pese a que el Tribunal Supremo (TS) lo ha condenado a un año y un mes de inhabilitación por el 9N: "El martes iré al Congreso de los Diputados con la cabeza bien alta".

"No sólo pienso ir con la cabeza bien alta, sino que pienso ir y no les pediré perdón" porque no tiene que pedir perdón por que la gente decida su futuro en una votación, ha explicado en el acto de inicio de la campaña del PDeCAT por el 'sí' en el referéndum, y que también ha sido un homenaje a los condenados por el proceso participativo del 9N de 2014.

En un discurso desde el vestíbulo del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), ha defendido que la sentencia que se publicó el miércoles es política y que no se le condena por desobediencia al Tribunal Constitucional (TC): "Nos condenan por nuestras ideas, por lo que hicimos el 9N".

"Si fuera por ese motivo, Rajoy se tendría que ir a casa porque tiene el récord mundial de incumplimientos", ha argumentado al acusar al Gobierno central de incumplir resoluciones del TC.

Según Homs, el Estado "se equivoca" al pensar que su inhabilitación y las del expresidente catalán Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau --que también han participado en el acto d este sábado-- mermará el proceso independentista.

IRENE RIGAU

La exconsellera de Enseñanza y ahora diputada de JxSí en el Parlament Irene Rigau --condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSCJ)-- ha aseverado que la consulta del 9N fue una semilla que hará posible "la realidad del referéndum" que el Govern quiere celebrar este año, y ha pedido votar 'sí'.

"Después de tantos años de haber dicho 'no' a la dictadura, al miedo y a la imposición, ahora queremos decir 'sí' a la libertad", ha manifestado ante unas 2.000 personas --según la organización--, entre cargos electos del partido, militantes y simpatizantes.

Rigau ha negado que exista un "problema catalán", sino una realidad catalana que desde Madrid --ha dicho-- se ve como un problema: que el 9N se materializó en 2,3 millones de votos.

JOANA ORTEGA

La exvicepresidenta del Govern Joana Ortega, también condenada por el TSJC, ha agradecido de nuevo el trabajo de los voluntarios y votantes del proceso participativo de 2014.

Ha añadido que la historia juzgará debidamente lo que ocurrió el 9 de noviembre de 2014 y ha pedido un país en el que "escuchar a la ciudadanía no sea un delito".