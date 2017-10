Hernando alerta contra falsas expectativas de medidas milagrosas: en la Constitución hay "más artículos que el 155"

Afirma que no hay nada que negociar con la Generalitat y advierte de que ANC y Òmnium son organizaciones "parafascistas y nazis"

El portavoz popular ha advertido de que el "desafío" planteado por la Generalitat "no se arregla tampoco en dos patadas como algunos pretenden" y ha apuntado que la Constitución española incluye "muchas más artículos que el 155" que conlleva la suspensión de la autonomía y que, tal y como ha avisado, "nunca se ha puesto en marcha en España y no formula soluciones de hoy para mañana".

Por ello, Hernando ha alertado, asimismo, contra "las falsas expectativas" en torno a medidas que "por sí solas no son útiles para el desafío que afrontamos" y ha avisado de que no es el momento "ni de ocurrencias ni de recetas milagrosas" si bien ha matizado estar "seguro" de que la situación la "superaremos desde la unidad y el apoyo de todas las fuerzas políticas que creen en la Constitución y la unidad de España".

"No se puede dialogar con quien no quiere, y no se puede negociar en ningún caso con quien viola la ley y con quien viola el estado de derecho porque si no, ¿qué ejemplo darías al resto de España, a las comunidades autónomas, a las instituciones, y a los españoles?", se ha preguntado para remarcar que ahora "nada más tiene que ser la Justicia la que actúe".