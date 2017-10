Hernando (PP) responde a Aznar: "Yo confío en Rajoy, sabe lo que tiene que hacer y lo está haciendo"

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha respondido este viernes al expresidente José María Aznar: "Yo confío en Rajoy, sabe lo que tiene que hacer y lo está haciendo, como también supo en su día afrontar la crisis económica y no permitir, como algunos le pedían, que los hombres de negro intervinieran España".

El dirigente del PP se ha referido así a un editorial de la fundación FAES en la que se emplaza al Ejecutivo del PP a actuar ya ante el "ataque frontal" a la ley y a la democracia del presidente catalán, Carles Puigdemont, y no permanecer en la "inacción".

Hernando, que no ha querido abundar en este asunto, pese a las preguntas sobre el mismo, ha dicho que quiere ser "discreto" y que se considera "muy mayor para dar consejos a una persona que es más mayor que yo". Si bien, sí cree que se ha formulado una expresión "que no se produce" porque Rajoy "sabe lo que tiene que hacer y lo está haciendo".

"Yo confío en Rajoy, no es una persona que pierda los nervios fácilmente y eso es muy importante en unos momentos como éstos, donde se estimulan las pasiones, a veces equivocadas de la gente, y donde hay algunos oportunistas que pretenden utilizar esas pasiones, y no me refiero a Aznar, sino a otros", ha afirmado, sin precisar a quiénes.