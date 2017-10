Hernando (PP) no teme las querellas de ERC y no descarta acciones judiciales contra ellos por sus "mentiras"

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha asegurado no tener "miedo" a las querellas que Esquerra Republicana (ERC) ha anunciado contra él por acusarles de buscar muertos en el conflicto catalán. Es más, dice que no descarta que sea él quien emprenda acciones legales contra la formación independentista por "mentir".

"A mi no me dan miedo los señores de ERC --ha dicho Hernando en los pasillos del Congreso--. El problema es que algunos llevan generando mentiras mucho tiempo y al final han creído que los demás tenemos que creérnoslas".

"A LO MEJOR SOY YO EL QUE ME QUERELLO"

"No nos vamos a creer sus mentiras, vamos a defender la verdad --ha subrayado--. Y si los señores de ERC no piden perdón por mentir a la gente, como estuvieron mintiendo a lo largo de todo el día del domingo, a lo mejor soy yo el que me tengo que querellar contra ellos".