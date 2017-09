Hernando (PP) califica de "indecentes" las protestas frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

El portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha calificado como "indecentes" las protestas ciudadanas que a lo largo de este jueves se están desarrollando frente a la sede del Tribunal de Justicia de Cataluña, en Barcelona, contra las detenciones de responsables de la organización del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre.

"Hay quien quiere llegar al conflicto civil, pero espero que la gente sea sensata como para no seguir esa opción", ha dicho el portavoz del PP, que considera un "peligro" que "se salga a manifestarse contra un sistema judicial porque tome decisiones que a algunos no le gustan".

En ese sentido, ha pedido a Puigdemont que abandone la presidencia del Govern. "No puede dejar una sociedad más dividida y enfrentada de la que se encontró", según Hernando, que interpreta la convocatoria del referéndum como una estrategia ante unas hipotéticas y próximas elecciones autonómicas en Cataluña.

"Es una sensación. Saben que el referéndum no se va a celebrar", según Hernando. "Intentan movilizar a un electorado ante el que se victimizan con el objetivo de ir a unas elecciones autonómicas una vez más. Estos son los pasos previos para ese final, porque si no, no entendería este pertinaz desacato a la legalidad", ha añadido, defendiendo la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy. "Algunos pensaban que esto era una broma", ha deslizado Hernando.