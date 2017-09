Hacienda lleva medidas al Consejo de Ministros de mañana para impedir que se use dinero público en el referéndum

El Ministerio de Hacienda llevará mañana un paquete de medidas al Consejo de Ministros con el fin de impedir que la Generalitat de Cataluña use dinero público para el referéndum del 1 de octubre que ha suspendido de manera cautelar el Tribunal Constitucional, según informaron a Europa Press fuentes del Gobierno. Entre las actuaciones que puede llevar a cabo, el Ejecutivo tiene la posibilidad de aplicar las medidas coercitivas que prevé la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que, además, fue aprobada en el Parlamento con el voto favorable de CiU.

Pero si todo esto no fuera suficiente y la Generalitat de Cataluña no adoptase ni el acuerdo de no disponsibilidad de crédito, ni constituyese el depósito obligatorio o no implementase las medidas propuestas por la Comisión de Expertos, la Ley de Estabilidad dota de otra herramienta aún más coercitiva como es la posibilidad de una intervención parcial del Estado.