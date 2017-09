Hacienda advierte a Junqueras que si no facilita los datos, no podrá pagar las nóminas ni las facturas

El Ministerio de Hacienda avisa al vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, de que si no cumple con la orden publicada en el BOE el pasado sábado por la que se intervienen las cuentas catalanas, el Estado no podrá pagar las nóminas de los funcionarios ni las facturas relativas a Educación, Sanidad y Servicios Sociales.

Fuentes de Hacienda respondían así tras las declaraciones del vicepresidente del Gobierno catalán en las que ha dado por suspendida la intervención de las finanzas de la Generalitat por parte del Gobierno central, después de que el Tribunal Supremo (TS) haya admitido a trámite el recurso de la Generalitat. Ello, a pesar de que el Tribunal Supremo ha dejado claro que la admisión a trámite del citado recurso no suspende la medida adoptada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy .

Según Junqueras , el Estado no puede intervenir las cuentas porque la admisión a trámite "tiene efectos suspensivos", aunque éste lo niegue basándose en la jurisprudencia, y ha anunciado también que se dirigirán a las entidades financieras por vía administrativa y notarial.

Sin embargo, Hacienda deja claro que si la Generalitat no responde a las medidas adoptadas por el Gobierno y no facilita los datos para poder pagar las nóminas y las facturas de los servicios fundamentales, los funcionarios no cobrarán y tampoco se atenderán el resto de los pagos.