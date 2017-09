Hacienda avisa a Junqueras: es responsable del gasto que ha firmado con las consecuencias penales y civiles que deriven

Dice que hay "una situación excepcional" en control de pagos tras declaración de "rebeldía" de Generalitat

"Cuando se firma un documento se tienen que asumir las responsabilidades del documento que se firma", ha precisado, recordando que se comunicó a la Fiscalía General la actitud de no suministrar información.

Fernández de Moya ha asegurado que existe "encima de la mesa una situación excepcional en el control de los pagos, excepcionalidad que genera el Gobierno de la Generalitat que no respeta la ley ni el Estado de derecho y que se declara en rebeldía e insumisión a cumplir el ordenamiento jurídico español que les vincula".

El secretario de Estado ha señalado que la Generalitat certificó semanalmente que no se estaba gastando "ni un sólo euro", hasta que en septiembre "se declara en rebeldía, en insumisión e interrumpen con el Gobierno de España toda información". "No, eso no puede ocurrir en un Estado de derecho", ha dicho, incidiendo en la vigencia de la Constitución y de distintas legislaciones.