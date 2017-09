De Guindos revela que el referéndum le crea problemas con un fabricante de coches que quiere invertir en Cataluña

Avisa: una Cataluña independiente tendría una moneda "muy devaluada" y aranceles para el 75% del PIB, que serían del 10% en el automóvil

"La independencia sería un suicidio desde el punto de vistaeconómico, financiero, pero también desde el punto de vista de la convivencia de los catalanes, y el Gobierno no va a dejar que eso ocurra", ha subrayado el ministro de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno central, Luis de Guindos, quien ha desvelado hoy que está negociando con un fabricante de automóviles que quiere instalarse en la zona franca de Barcelona y que no le está ayudando la aspiración independentista. No obstante, confía en que todo "se va a reconducir".