Guindos afirma que "el Gobierno no está ciego" y asume que en Cataluña hay miles de independentistas

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha afirmado que "el Gobierno no está ciego" cuando se le ha preguntado por el resultado del referéndum ilegal de Cataluña de este domingo, donde el 90% de los más de dos millones de participantes apoyaron la independencia, según la Generalitat, aunque también ha cuestionado la veracidad del escrutinio.

"No tengan la mínima duda de que la independencia no va a tener lugar, el Gobierno no va a dejar que se produzca esa situación", ha añadido Guindos, defendiendo que la actuación del Ejecutivo de Mariano Rajoy a pesar de las críticas de la prensa europea por la intervención policial en los colegios electorales de Cataluña este pasado domingo.