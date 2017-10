Guerra: Puigdemont tendrá "complejo de Dalai Lama" al irse a Bruselas y debe asumir que es un "fracasado"

Confía en que haya una participación más elevada en las elecciones del 21-D y, si es así, dice que "los constitucionalistas ganan claramente"

Respecto a la marcha del expresident a Bruselas, ha manifestado que tendrá "complejo de Dalai Lama" y ha agregado que no cree que vaya a pedir ese asilo político porque no cabe entre países de la Unión Europea. "Es un ignorante, no sabe nada", según ha indicado Alfonso Guerra, apuntando que todas las medidas para la localización de personas por parte de la Interpol son las mismas para todos los países europeos.