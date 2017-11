Unas 8.000 personas, según Guardia Urbana, se concentran en plaza Sant Jaume y proximidades por la huelga

Unas 8.000 personas, según la Guardia Urbana, se ha concentrado en la plaza Sant Jaume de Barcelona y sus entornos por la huelga general convocada en defensa de las instituciones catalanas y los encarcelados: los consellers cesados y los presidentes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Ha resaltado que en la concentración han coincidido la Taula per la Democràcia y convocantes de la huelga general, "caminos diferentes que expresan la misma opinión" de rechazo a la situación, por la que la vicepresidenta del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha convertido a la práctica en presidenta de la Generalitat, según él, algo que los concentrados han rechazado con abucheos y gritos de 'Fuera'.

Una representante de la Taula per la Demòcracia ha leído un manifiesto en el que ha defendido que los conflictos políticos deben resolverse con negociación y diálogo y no judicializando la política: "Las querellas contra el Govern y la Mesa no son el camino para resolver el problema", por lo que exigen retirar los cargos y poner a los presos en libertad.