La Guardia Civil entrega la segunda citación al alcalde de Seròs (Lleida) en su casa

Dos agentes de la Guardia Civil se han personado este martes en la casa del alcalde de Seròs, el republicano Gabriel Pena, para entregarle la segunda citación de la Fiscalía para que vaya a declarar este miércoles sobre su decisión de ceder locales para celebrar el referéndum del 1 de octubre, que ha sido anulado por el Tribunal Constitucional.

"Eran casi las cinco de la tarde cuando han llegado dos agentes de la policía judicial, dos guardias civiles de paisano, me han entregado la citación. Ya les he dicho que no voy a ir, además a esa hora tengo un entierro", ha afirmado Gabriel Pena, en declaraciones a Europa Press.