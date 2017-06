La Guardia Civil detiene a cinco atracadores por varios robos cometidos en sucursales bancarias

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas como autoras de siete delitos de robo cometidos con violencia e intimidación en sucursales bancarias de varias localidades de Toledo en el marco de dos operaciones que se han desarrollado de forma paralela.

Los agentes constataron que los robos cometidos en las sucursales bancarias no se habían realizado por un mismo grupo de personas, si no que habría dos grupos. En ambos casos, los detenidos habrían elegido establecimientos ubicados en localidades donde no hay cuarteles de la Guardia Civil, con el fin de dificultar su localización y detención.