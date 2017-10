El ex director de la Guardia Civil Fernández de Mesa ficha por la empresa de defensa Oto Melara Ibérica

El ex director general de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa ha recibido autorización del Gobierno para trabajar para la empresa de defensa Oto Melara Ibérica, según consta en el Portal de Transparencia de la Administración.

En las últimas autorizaciones a ex altos cargos publicadas por el Portal de la Transparencia figura también el visto bueno al ex subsecretario de Presidencia Federico Armas --que dimitió por el caso Acuamed pero su caso fue archivado-- para que trabaje en la empresa de servicios francesa Suez.

También el diplomático José Eugenio Salarich, que hasta mayo fue embajador de España en los Emiratos Árabes Unidos, ha sido autorizado a trabajar para la constructora Acciona. En los últimos meses, otro diplomático, el que fuera embajador en Canadá Carlos Gómez-Múgica, ha fichado por Airbus Defense and Space.

Por su parte, el ex delegado del Gobierno en Canarias Enrique Hernández Bento ha fichado por el grupo hotelero Palladium; el ex secretario de Estado de Economía Íñigo Fernández de Mesa será prsidente de Rothschild España y el ex subsecretario de este Ministerio, Miguel Temboury, será asesor de la banca de inversión de Barclays Bank y consejero de la promotora Aedas Homes.