La Guardia Civil acredita ante la Audiencia Nacional el incumplimiento de los Mossos de cerrar los colegios

Atribuye su "inacción flagrante" a un plan premeditado elaborado por Trapero, Puigdemont, Junqueras y los presidentes de ANC y Ómnium

Por ello, el Instituto Armado deduce en su informe que "no existía ninguna voluntad de cumplir con la orden" de la magistrada del TSJC y que, "siendo tan generalizada la actuación, debían existir órdenes que obligaran a los Mossos a no intervenir", unas "instrucciones o pautas de actuación derivadas de la cadena de mando y que encontrarían su último eslabón en el mayor Josep Lluis Trapero".

"Esa inacción flagrante de los Mossos no es arbitraria, sino que corresponde al papel que ese cuerpo policial juega en la estrategia hacia la independencia como brazo ejecutor de las tareas que le encomienda el comité estratégico", resalta el atestado en sus conclusiones.

Según añade, en las actuaciones llevadas a cabo por Policía Nacional y Guardia Civil el día 1 "se puso claramente de manifiesto que la labor de los Mossos pasaba por no actuar y, en todo caso, llegar a obstaculizar la actuación de aquellas otras policías", lo que responde, a su juicio, a un "plan premeditado para evitar actuar y no podía más que proceder de la cúpula de los Mossos, comandada por Trapero y en conexión directa con los miembros del comité estratégico", es decir, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los presidentes de ANC y Ómnium.

La Guardia Civil acredita en el atestado la movilización que venían haciendo ANC y Ómnium en internet desde el 28 de agosto, tanto en una página web como a través de un grupo de Whatsapp, todo ello "invitando a la movilización, participación en el referéndum, ocupación de vías públicas, pegada de carteles, etc". Además, el mismo 20 de septiembre se recibieron alertas a través de esos medios señalando que la Guardia Civil estaba realizando registros en edificios oficiales de la Generalitat.

"No debe sorprender esa capacidad de tomar decisiones y de negociar hasta el punto ya no sólo de mantener contacto con el mayor de los Mossos, sino de posiblemente impartirle directrices e instrucciones de cómo se debía actuar", subraya.

La Guardia Civil no aprecia en los mensajes analizados que fueron enviados por Twitter ninguno "en el que se pida que no se violenten los vehículos oficiales ni que se facilitase la salida de la comisión judicial", razón por la cual los agentes no pudieron salir del edificio hasta las siete de la mañana del día siguiente.