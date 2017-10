El Grupo Cursach tenía diferencias de nueve millones "entre lo ganado y lo declarado fiscalmente", según el sumario

La facturación del Grupo Cursach contaba "con diferencias de nueve millones euros entre lo ganado y lo declarado fiscalmente", según se puede leer en las conversaciones y mensajes de SMS hechos públicos este lunes, tras el levantamiento del secreto de sumario de la causa que investiga la presunta trama de corrupción dentro de la Policía Local de Palma.

Estos bonos, según se puede leer el auto, superaban la capacidad real que se podía vender y, a veces el aforo, se superaba hasta tres veces lo permitido y esto no se podía hacer "sin estar de acuerdo con laPolicía Local para que no supervise y no inspeccionase el aforo".