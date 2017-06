El exconsejero de la Comunidad y supuesto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, ha señalado, tras salir de la cárcel, que el "único" que ha mandado en la Comunidad de Madrid y en el partido ha sido Ignacio González, "teniendo durante muchos años como mano derecha a Cristina Cifuentes".

En una entrevista con OK Diario, recogida por Europa Press, ha indicado que el expresidente de la Comunidad ahora en prisión por el caso Lezo "no ha tenido nunca rival en el poder del PP en Madrid". "Eso está muy bien para las tertulias pero cualquiera que haya seguido de verdad la información en Madrid sabe que el único que ha mandado en la Comunidad y en el partido es Ignacio González", ha señalado.

En este punto, ha añadido que durante "muchos años teniendo como mano derecha a Cristina Cifuentes". "Esto es así. Las cosas son como son. Digo Ignacio González por delegación de Esperanza Aguirre. No digo que la presidenta no pintara nada", añade.

Preguntado por si le han dolido algunas reacciones del PP, ha apuntado a las declaraciones de Cifuentes. "Me han dolido las declaraciones de Cristina Cifuentes. No sé si considera que los informes de la UCO sobre ella son de poca entidad y los míos tienen que ser de mucha. Porque los han hecho los mismos", ha dicho.

Pero dice que no solo es eso, ya que la Comunidad de Madrid está personada como acusación particular en el caso Púnica y se "opuso" a que él saliera de prisión cuando llevaba dos años, según ha recordado. "Es decir, no se puede defender la presunción de inocencia por la mañana y luego mandar a los abogados de la Comunidad a pedir que se mantenga en prisión a una persona que no se la ha condenado y no se la ha juzgado, porque es incompatible".