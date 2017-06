Defiende que el político nunca ha atacado a nadie y que "tiene una estructura moral muy distinta a los demás humanos"

En declaraciones a los medios a las puertas de la sede de la Audiencia Nacional, los letrados Carlos Ceca y Virginia Santana han explicado que el exconsejero regional "está contentísimo" ante su inminente salida de la cárcel aunque han tildado de "totalmente injusto, inadecuado y contrario a la ley" los 31 meses que ha permanecido en prisión provisional. "No había causa para mantenerle tanto tiempo, es una situación absolutamente excepcional", ha denunciado Santana.

"Si por colaborar se entiende el tirar de la manta eso no lo hará porque no quiere buscar a través de sus declaraciones una reducción de pena buscando atenuantes como le han ofrecido a algún otro imputado en esta causa y que hizo uso de ello para imputar a los demás creándoles toda una serie de grandes problemas. Este no, dirá la verdad y tendrán opción de escucharla", ha manifestado Ceca.