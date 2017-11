Granados arremete de nuevo contra Marjaliza y cree que su acusación es una "verdadera injusticia"

El exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados ha arremetido de nuevo contra su antiguo socio en la trama 'Púnica' David Marjaliza, al que ha acusado de mentir al tribunal que ha juzgado el chivatazo que presuntamente recibieron por parte de dos guardias civiles y en el que el empresario no está imputado. Para Granados, su situación en este proceso es una "verdadera injusticia".

"Yo nunca he formado parte de una organización criminal. David Marjaliza nunca ha sido socio mío en nada. Nunca me ha dado un euro por ningún motivo y por ninguna circunstancia. Es mentira lo que ha dicho. Es mentira lo de la niebla. No tenía nada que ocultar de mí. No sé lo que ha quemado", ha afirmado Granados en su turno de últiima palabra, después de que el empresario haya dicho en el juicio que el exdirigente 'popular' le pidió que quemase documentos "un día de niebla".