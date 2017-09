El Govern informa a los miembros de mesas electorales de que la policía no puede detenerles

"No podéis ser detenidos por ninguna autoridad, excepto que haya un delito flagrante"

El Govern ha incluido en la web del referéndum nueva información para comunicar a los miembros de las mesas electorales del referéndum y a los interventores de que la policía no puede detenerles durante el ejercicio de sus funciones.

También se ha añadido nueva información para los miembros de las mesas electorales a tres días del 1-O y después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya ordenado a los distintos cuerpos policiales que garanticen que no se abrirá ningún colegio electoral ni habrá urnas.

La respuesta que se ofrece es escueta: "No. No podéis ser detenidos por ninguna autoridad, excepto que haya un delito flagrante", y no se detalla qué se entiende cómo delito flagrante.