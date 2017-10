El Govern catalán ironiza con "la eficacia" del TC por suspender un pleno que "no está ni convocado"

El portavoz del Govern, Jordi Turull, ha ironizado este jueves sobre "la eficacia" que tiene el Tribunal Constitucional (TC) por haber suspendido la comparecencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el Parlament cuando el pleno no está ni convocado.

"No está ni convocado. Al menos un servidor no ha recibido ni la convocatoria. Qué eficacia", ha explicado en un apunte en Twitter recogido por Europa Press tras conocerse la decisión del Alto Tribunal.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, sí anunció el miércoles que el pleno estaba convocado, pero este jueves ha asegurado que no, ya que formalmente no se convoca hasta que firma el documento de convocatoria que remite a todos los diputados, y esto aún no ha ocurrido.