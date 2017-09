El Govern se desmarca del cartel de Arran: "No nos gusta que señalen a nadie"

El portavoz del Govern, Jordi Turull, se ha desmarcado este martes del polémico cartel de Arran --organización juvenil vinculada a la CUP-- en Lleida que exhibe los rostros de todos los concejales de esta ciudad que rechazan el referéndum y pide: 'Señalémosles'.

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu ha expuesto que, de la misma forma que el Govern critica que más de 700 alcaldes han sido "señalados" por el Estado por avalar el referéndum --citados por la Fiscalía--, no quieren que se señale tampoco a los que rechazan la consulta.

"No nos gusta que nos señalen como hemos sido señalados, y no nos gusta que señalen a nadie. Absolutamente a nadie. Y nadie es nadie. La democracia no consiste en señalar a nadie", ha zanjado el también conseller de Presidencia.