Bonig lamenta que Narbona vaya a presidir el PSOE porque no hizo "una política hídrica beneficiosa para la cuenca del Mediterráneo"

En este sentido, el portavoz europeo del PP ha señalado que "en cuestiones de Estado como es el tema hídrico en España hay que tener altura de miras y hay que pensar en el futuro y no en el corto plazo". "Por eso, --ha continuado-- desde el entendimiento y la colaboración hay que seguir trabajando, todas las fuerzas políticas y todos los sectores implicados, por conseguir que los recursos hídricos no sean un tema de confrontación entre territorios sino de solidaridad".

"Es necesario un gran pacto entre todos los partidos y especialmente los dos grandes. Por eso, reclamamos una vez más y le pedimos al señor Pedro Sánchez que se siente a ese acuerdo que necesita no solo la Comunitat Valenciana, Almería y Murcia, sino toda España", ha opinado la presidenta del PPCV, que ha lamentado, por otra parte, que Cristina Narbona será propuesta para presidir el PSOE: "que no ha llevado a cabo una política hídrica desde luego beneficiosa para la cuenca del Mediterráneo".

Sin embargo, aunque ha considerado que "no era un buen día", ha apostado por "mirar al futuro, no mirar al pasado porque, si no, no solucionamos este problema".