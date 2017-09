González Jabonero pide una reflexión por la participación "demasiado baja" en las primarias del PSOE-M

El exdiputado y candidato a liderar el PSOE-M, Eusebio González Jabonero, ha pedido este sábado una reflexión por la participación, en su opinión, "demasiado baja" que ha habido en las primarias que se han celebrado hoy y en las que ha arrasado con más de un 71 por ciento de los votos la candidatura de José Manuel Franco, ya secretario general de la formación electo.

González Jabonero, que ha quedado el último de los tres candidatos que se presentaban, con un 8,49 por ciento de los votos emitidos, ha querido resaltar tras dar su enhorabuena a Franco que "la mitad del partido no ha participado en el proceso de primarias" y "ha decidido quedarse en casa desconectada absolutamente" con el partido.

El que fuera uno de los diputados cercanos al ex secretario general del PSM Tomás Gómez ha indicado que esto, en su opinión, significa que los que se han quedado en casa están "rechazando un modelo de partido que no les convence" y por eso "no han participado de la fiesta".